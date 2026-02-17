Bebe Rexha merr vëmendjen me dukjen provokuese, teksa promovon albumin e saj më të ri "Dirty Blonde"
Bebe Rexha ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me fotografitë e fundit të publikuara në Instagram, ku shfaqet me një paraqitje të guximshme dhe plot stil.
“Jam në lëvizje, jam në humor”, ka shkruar ajo në mbishkrimin e fotografive, duke përcjellë energjinë dhe vetëbesimin që reflektojnë imazhet e reja.
Në fotografi, këngëtarja shqiptaro-amerikane shfaqet me një trupore me motive leopardi të kombinuar me pantallona të zeza elegante dhe taka me të njëjtin motiv, ndërsa pamjen e kompleton me aksesorë të artë dhe një pallto të gjatë me gëzof.
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Në disa nga imazhet ajo pozon brenda një ambienti luksoz me pamje nga rrokaqiejt e qytetit, ndërsa në të tjera shihet duke lëvizur në korridore hoteli, duke reflektuar një stil glam dhe urban.
Postimet e fundit vijnë në një periudhë angazhimesh të shumta për Rexhën, e cila ka qenë aktive në intervista dhe paraqitje televizive ndërkombëtare për të promovuar albumin e saj të ri në ardhje, Dirty Blonde.
Foto: Bebe Rexha/Instagram
“Dirty Blonde” është konceptuar si një album vizual me 13 këngë, ku secila prej tyre do të shoqërohet me klip. Albumi i plotë do të publikohet më 12 qershor, ndërsa deri tani është lansuar kënga e parë, I Like You Better Than Me, si dhe një trailer që prezanton atmosferën dhe tematikat e të gjitha këngëve të projektit.
Me këtë projekt, Bebe Rexha duket se po hyn në një fazë të re artistike, duke kombinuar estetikën vizuale me një identitet më të fortë dhe më personal në muzikën e saj. /Telegrafi/
