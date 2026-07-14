BE thotë se kërcënimet kundër Gjykatës Ndërkombëtare Penale janë 'të papranueshme', ndërsa SHBA-të nisin fushatën për të 'shpërbërë' gjykatën
Administrata Trump tha se do të ushtrojë presion mbi vendet e tjera që të tërhiqen nga gjykata, duke shënuar një përshkallëzim në përpjekjet e SHBA-së për të izoluar institucionin me seli në Hagë.
Bashkimi Evropian kritikoi kërcënimet kundër Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJND) të martën, pasi Uashingtoni u zotua për një fushatë të gjerë kundër gjykatës, transmeton Telegrafi.
"Ne jemi të përkushtuar fuqimisht ndaj drejtësisë penale ndërkombëtare dhe luftës kundër pandëshkueshmërisë. Sulmet ose kërcënimet kundër zyrtarëve të zgjedhur nga gjykata, personelit ose atyre që bashkëpunojnë me gjykatën, thjesht nuk janë të pranueshme", tha zëdhënësi i BE-së, Anouar El Anouni.
Këto komente vijnë pasi Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, nisi një fushatë të gjerë për të minuar GJND-në, e cila mund të përfshijë sanksione të mëtejshme dhe masa të tjera.
Në një video të postuar në X dhe një artikull të gjatë në Wall Street Journal, Rubio u zotua të "shpërbëjë" gjykatën, duke pretenduar se ajo përbënte "një kërcënim të patolerueshëm për sovranitetin e SHBA-së".
"Gjykata Penale Ndërkombëtare (GJPN) dhe miqtë e saj po zhvillojnë një luftë kundër vendit tonë, jo me plumba apo raketa, por me statute, marrëveshje dhe forcën e të ashtuquajturit ligj ndërkombëtar", tha Rubio në video.
Rubio shtoi se Gjykata Penale Ndërkombëtare "kërcënon çdo aspekt të sistemit tonë politik dhe ligjor" dhe se është zhvendosur nga të qenit një "mbrojtës i ngushtë" i ngarkuar me ndjekjen penale "vetëm të veprave më të rënda... kur gjykatat e një kombi nuk ishin në gjendje".
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Departamenti i Shtetit tha në një deklaratë se fushata do të "pamundësojë sistematikisht aftësinë e GJPN-së për të vepruar, për të synuar ushtarakët ose zyrtarët amerikanë, ose për të kërcënuar ndryshe sovranitetin amerikan".
Ai tha se gjykata "pretendon autoritetin për të ndjekur penalisht dhe madje për të burgosur ushtarakët dhe zyrtarët amerikanë që veprojnë në emër të interesit kombëtar të Amerikës".
"Amerikanët nuk e kanë nënshkruar kurrë këtë, dhe të gjithë presidentët amerikanë që nga ratifikimi i GJPN-së kanë pohuar se GJPN-ja nuk ka juridiksion mbi amerikanët", tha deklarata e departamentit.
Kjo shënon një përshkallëzim të mprehtë në përpjekjet e vazhdueshme të SHBA-së për të izoluar institucionin me seli në Hagë, mbi të cilin administrata Trump kishte vendosur tashmë sanksione.
SHBA-të më parë kanë shënjestruar zyrtarë individualë të gjykatave që i konsiderojnë si kërcënim për interesat e SHBA-së, por fushata e re "e të gjithë qeverisë" do të ushtrojë presion mbi kombet e tjera "që të tërhiqen nga GJPN-ja dhe të ndërpresin çdo mbështetje financiare për gjykatën", sipas një zyrtari të Departamentit të Shtetit i cili foli në kushte anonimiteti.
"Asnjë opsion diplomatik nuk do të jetë i ndaluar në fushatën për të çmontuar kërcënimin që paraqet GJPN-ja për amerikanët", shkroi Departamenti i Shtetit në deklaratën e tij.
Ndër veprimet që qeveria amerikane planifikon të ndërmarrë është "shtimi i kontrollit të kombeve që refuzojnë të hedhin poshtë autoritetin e rremë të GJPN-së, ndërsa mbështeten në ndihmën e SHBA-së", sipas deklaratës.
Gjithashtu u bën thirrje "kombeve që bashkëpunojnë me zbatimin e ligjit amerikan dhe ushtrinë amerikane" të "hedhin poshtë autoritetin e supozuar të GJPN-së për të ndjekur penalisht zyrtarët dhe ushtarakët amerikanë". /Telegrafi/