BE dhe SHBA nënshkruajnë marrëveshje mbi mineralet kritike
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje për të koordinuar mineralet kritike të nevojshme për industritë kryesore, përfshirë mbrojtjen, ndërsa dominimi i Kinës po bëhet një shqetësim në rritje.
Pakti shënon një përqafim të rrallë nga administrata e presidentit Donald Trump të rolit të BE-së, të cilën shpesh e qorton.
Marrëveshja synon të rrisë bashkëpunimin në prodhimin dhe prokurimin e mineraleve kritike.
"Kombinimi i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian - është i jashtëzakonshëm. Ne jemi klientët dhe përdoruesit më të mëdhenj të kombinuar të mineravele kritike”, tha Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ndërsa nënshkroi memorandum mirëkuptimi me shefin e tregtisë së BE-së, Maros Sefcovic.
"Duhet të sigurohemi që këto furnizime dhe këto minerale të jenë të disponueshme për të ardhmen tonë dhe në mënyra që nuk janë të monopolizuara në një vend ose të përqendruara shumë në një vend", shtoi ai
Administrata Trump ka bërë thirrje më parë për një zonë tregtare preferenciale midis aleatëve për mineralet kritike.
Uashingtoni ka zbuluar gjithashtu plane veprimi kritike për mineralet me Meksikën dhe Japoninë, së bashku me një kuadër furnizimi me Australinë dhe të tjerët. /Telegrafi/