Bayerni është i bindur se do ta blindoj me kontratë të re Upamecanon
Bayern Munich është i bindur se do të arrijë një marrëveshje për zgjatjen e kontratës së Dayot Upamecano deri në vitin 2030, sipas raportimeve të gazetarit Nicolo Schira.
Klubi bavarez e ka vendosur rinovimin e mbrojtësit francez si një ndër prioritetet kryesore, duke reflektuar qartë synimin për të ruajtur stabilitetin në repartin defensiv dhe për të vazhduar projektin afatgjatë me një nga qendërmbrojtësit më të vlerësuar në Evropë.
Upamecano, 26 vjeç, është shndërruar në një figurë kyçe në mbrojtjen e Bayernit që prej transferimit të tij nga RB Leipzig në vitin 2021.
Ai ka lënë mbresa me shpejtësinë, forcën fizike dhe aftësinë për të ndërtuar lojën nga prapavija, duke u përshtatur me kërkesat taktike të skuadrës.
Sipas gazetarit Schira, drejtuesit e klubit janë të kënaqur me ecurinë e negociatave dhe presin që marrëveshja të finalizohet së shpejti.
Mbyllja e kontratës deri në vitin 2030 do t’i siguronte Bayernit vazhdimësi dhe stabilitet në mbrojtje, duke reduktuar nevojën për ndërhyrje të kushtueshme në tregun e transferimeve në verë. /Telegrafi/