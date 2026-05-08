Bayern Munich kontakton PSG-në për transferimin e njërit prej lojtarëve të tyre kryesor
Bayern Munich thuhet se e ka rinisur interesimin për anësorin e Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.
Sipas Sky, drejtori sportiv Max Eberl ka eksploruar mundësinë e një transferimi gjatë ditëve të fundit. Megjithatë, rezultati i këtyre përpjekjeve raportohet se ka qenë zhgënjyes.
Paris Saint-Germain po këmbëngul për një shifër prej 90 milionë eurosh. Por Bayern Munich, kampionët rekord të Gjermanisë, ose nuk munden, ose nuk duan ta barazojnë këtë shumë.
Bayerni dhe disa klube të tjera të mëdha kishin shfaqur interes edhe verën e kaluar, por PSG e bllokoi lëvizjen.
Në vend të kësaj, bavarezët transferuan Luis Diaz nga Liverpooli për rreth 70 milionë euro, një goditje që më pas rezultoi vendimtare dhe dha fryte.
Megjithatë, raportimet sugjerojnë se skuadra e Mynihut po kërkon ende një tjetër sulmues të gjithanshëm.
Sipas The Athletic, objektivi kryesor i brendshëm i klubit në afatin kalimtar është Yan Diomande i Leipzigut.
Po Barcola? 23-vjeçari është i “ngujuar” në një rol rezervë në Paris dhe thuhet se është thellësisht i pakënaqur.
Ai u aktivizua nga stoli dy herë në minutat e fundit të gjysmëfinales së Ligës së Kampionëve ndaj Bayern Munich.
Por me kontratën që i zgjat deri në vitin 2028, PSG nuk është nën asnjë presion për ta shitur verën e ardhshme, përveç nëse Barcola vendos të këmbëngulë fort dhe të kërkojë largimin./Telegrafi/