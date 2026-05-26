Baush: Nuk është tragjike që shteti po merr hua, por me çfarë çmimi po i merr ato
“Nuk është tragjike që shteti po merr hua, por më tepër si po merr hua, me çfarë çmimi dhe për çfarë po marrim hua”, thotë analisti ekonomik Abil Baush në lidhje me huamarrjen e re të qeverisë prej 260 milionë eurosh.
Lidhur me kritikat që qeveria përsërit vazhdimisht se Maqedonia është ndër tre vendet e para në Evropë për sa i përket rritjes ekonomike, ndërsa nga ana tjetër ne po marrim hua vazhdimisht, Baush thotë se këto dy gjëra nuk duhen përzier.
Ai, ndër të tjera, shpjegon për “Local” se nëse merren në konsideratë parametrat e huamarrjes dhe parametrat e rritjes ekonomike, nuk mund të ketë asnjë lloj situate ekonomike të skanuar./Telegrafi/