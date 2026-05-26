Ilijevski: Propaganda serbe është shumë e theksuar në Maqedoni
Kryetari i Partisë së Maqedonasve në Serbi, Gora Ilijevski thotë se propaganda serbe është shumë e theksuar në Maqedoni.
“Ajo propagandë serbe është shumë e theksuar në Maqedoni. Njerëzit tanë janë të keqinformuar, kjo është ajo që bën Vuçiq në Serbi, tani po e përhap atë në Maqedoni - informacion të rremë dhe prezantim të rremë”, thotë kryetari i Partisë së Maqedonasve në Serbi, Gora Ilijevski, pas tubimit të fundit në mbështetje të Aleksandar Vuçiq në Maqedoni dhe faktit që shoqata që organizoi ngjarjen u financua nga Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë.
Në një deklaratë për “Lokalno”, ai tha, ndër të tjera, se “një elektorat po përgatitet padyshim për Vuçiçin në Maqedoni”, gjë që, sipas tij, “është një turp”./Telegrafi/