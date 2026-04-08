Bastisje në Shtip, ndalohet një shtetas turk - policia sekuestron marihuanë
MPB Maqedoni njofton se dje (07.04.2026) në orën 14:50 në Shtip, oficerët e policisë nga Departamenti për Trafikim të Paligjshëm të Drogës dhe Armëve në Shtabin e Policisë Shtetërore të Shtipit e privuan nga liria M.S. (23) nga Republika e Turqisë me banim të përkohshëm në Shtip.
"Më parë, me urdhër gjykate, u krye kontroll në shtëpinë e N.K. (21) nga Turqia, gjithashtu me banim të përkohshëm në Shtip, ku u gjet M.S. Në shtëpi u gjet dhe u sekuestrua marihuanë dhe një mulli me mbetje marihuane".
"Më vonë, me lejen e tij, u krye një kontroll edhe në shtëpinë e M.S., gjatë së cilës u gjetën dhe u sekuestruan disa pako me marihuanë dhe një pasaportë e një personi tjetër nga Turqia. M.S. është ndaluar në një stacion policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihen akuza përkatëse", thonë nga MPB.