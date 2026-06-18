Bastisje në Ohër, sekuestrohen armë dhe municion - ndalohet një person
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se më 17 qershor 2026, rreth orës 12:00, nëpunës policorë nga Policia Kriminalistike pranë SPB Ohër e privuan nga liria D.A. (37) nga Ohri.
Sipas MPB-së, gjatë një bastisjeje të kryer në shtëpinë e tij me urdhër gjykate, janë gjetur dhe sekuestruar revole, dy pushkë, tre granata dore, 22 fishekë të kalibrave të ndryshëm, si dhe dy qese najloni me barut, të cilat ai i posedonte në mënyrë të kundërligjshme.
Nga MPB bëjnë të ditur se, pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj 37-vjeçarit do të ngrihet kallëzim penal sipas nenit 396 të Kodit Penal, për veprën penale “prodhimi, posedimi, ndërmjetësimi dhe tregtimi i paautorizuar i armëve ose materialeve shpërthyese.
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