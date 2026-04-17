Bastisje në Kërçovë, gjenden armë dhe municione, ndalohet një person
MPB njofton se më 16.04.2026 në orën 16:15 në fshatin Dushogubicë e Epërme, rajoni i Kërçovës, oficerët e zyrës për çështje kriminale të jashtme në Kërçovë e ndaluan G.S. (66) nga Kërçova për shkak të dyshimit se ai kishte kryer një krim sipas nenit 396 të Kodit Penal.
"Gjatë një bastisjeje në shtëpinë e tij dhe lokalet ndihmëse në fshatin Dushogubicë e Epërme, të kryer me urdhër të Gjykatës Themelore në Kërçovë, u gjetën dhe u sekuestruan një karabinë gjuetie "Mauser" kalibri 7.9 mm, një pushkë gjuetie "Zastava" kalibri M75 12 mm, një pistoletë "Zastava" kalibri M57 7.62 mm me predhë të zbrazët, 23 fishekë gjuetie, 18 fishekë për një pistoletë kalibri 7.62 mm, 10 fishekë për një karabinë 9 mm dhe sende të tjera.
Personi është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihen akuza përkatëse", thuhet në njoftimin e MPB-së./Telegrafi/