Bashkimi fiton dramën pas vazhdimeve me Rahovecin
Bashkimi ka marrë një fitore shumë të rëndësishme dhe dramatike ndaj Rahoveci 029 në palestrën 'Mizair Isma', pas vazhdimeve prej pesë minutash.
Ndeshja e vlefshme për javën e 23-të të Superliga e Kosovës në basketboll përfundoi me rezultat 93:88 në favor të Bashkimit.
Koha e rregullt u mbyll me shifrat 84:84, duke bërë që fituesi të përcaktohej vetëm pas vazhdimeve.
Dueli ishte shumë i luftuar deri në sekondat e fundit. Rahoveci 029 kaloi në epërsi 81:79 pak më shumë se një minutë para fundit, ndërsa më pas Bashkimi përmbysi rezultatin në 82:81.
Kur kishin mbetur edhe 24 sekonda, mysafirët ngritën epërsinë në 84:81, por Jvon McCormick realizoi një trepikësh të rëndësishëm 14 sekonda para fundit për ta çuar takimin në vazhdime.
Në pesë minutat shtesë, Bashkimi u tregua më i saktë dhe më i qetë, duke siguruar kështu fitoren e 16-të të sezonit, ndërsa numëron edhe shtatë humbje. Në anën tjetër, Rahoveci 029 regjistroi humbjen e 16-të në kampionat.
Te Bashkimi u dalluan Lejson Zeqiri me 14 pikë, 12 kërcime dhe dy asistime, si dhe Jalen Riley, i cili realizoi 26 pikë. Ndërsa te Rahoveci 029 më efikasi ishte Kentrell Pullian, me 21 pikë, shtatë kërcime dhe shtatë asistime. /Telegrafi/