Bashkëthemeluesi i Apple: Nuk jam fans i inteligjencës artificiale
Bashkëthemeluesi i Apple, Steve Wozniak, po ngre shqetësime në lidhje me inteligjencën artificiale, ndërsa teknologjia po bëhet gjithnjë e më e integruar në jetën e përditshme, duke paralajmëruar se ajo mund të mos ofrojë ende besueshmërinë dhe mirëkuptimin njerëzor që njerëzit presin.
Steve Wozniak iu bashkua Liz Claman të FOX Business në "The Claman Countdown" për të diskutuar se si po evoluon AI, dhe ku ai beson se dështon pavarësisht përparimeve të shpejta në industrinë e teknologjisë, transmeton Telegrafi.
Wozniak, i cili ndihmoi në ndërtimin e kompjuterëve të parë të Apple dhe formësoi revolucionin e informatikës personale, e përcaktoi skepticizmin e tij rreth rëndësisë së të menduarit njerëzor dhe vetëdijes emocionale, duke argumentuar se teknologjia duhet të pasqyrojë mirëkuptim të vërtetë dhe jo vetëm përgjigje të shkruara mirë.
"Dua të di që një qenie njerëzore si unë po mendon, po di se çfarë mund të ndiej dhe po kupton emocionet dhe të gjitha këto", tha Wozniak.
Duke u bazuar në përvojën e tij në testimin e mjeteve të AI-së, Wozniak tha se sistemet shpesh dështojnë t'u përgjigjen pyetjeve drejtpërdrejt, duke ofruar në vend të kësaj informacion të gjerë ose të palidhur që nuk e prek nevojën e vërtetë të përdoruesit.
"Dua përmbajtje kaq të besueshme çdo herë. Nuk jam një adhurues i AI-së", tha Wozniak.
Vërejtjet e tij prekën gjithashtu ndikimin më të gjerë të teknologjisë në sjelljen njerëzore, duke sugjeruar se varësia në rritje nga sistemet e automatizuara mund të ndryshojë mënyrën se si njerëzit përpunojnë informacionin dhe zgjidhin problemet.
"Ju bëheni të varur prej tij", tha Wozniak. /Telegrafi/
