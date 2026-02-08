Bashkëpunëtorja e Epstein do të heshtë para Kongresit
Ghislaine Maxwell do të heshtë kur të paraqitet në seancën dëgjimore të Kongresit Amerikan për Jeffrey Epstein.
Maxwell, e cila aktualisht vuan një dënim me 20 vjet burg për trafikim seksual, do të përdorë mbrojtjen e saj të Amendamentit të Pestë kundër vetë-inkriminimit kur të shfaqet nëpërmjet një lidhjeje video nga burgu të hënën.
Sipas vëllait të saj, Ian Maxwell, ajo kishte kërkuar një kompjuter nga një gjykatë në dhjetor, por ende nuk kishte marrë përgjigje dhe “prandaj duhet të supozojë se kërkesa e saj është refuzuar”.
“Si pasojë, ajo ka parë vetëm një grusht nga miliona faqe të dosjeve të Epstein që janë publikuar kur janë shfaqur në shtyp”, tregoi Ian.
"Prandaj, ajo nuk ka asnjë ide se çfarë pyetjesh të reja mund të lindin nga këto njoftime voluminoze, kështu që nuk do të guxojë të thotë asgjë në përgjigje të ndonjë pyetjeje nga frika se mos akuzohet më pas për dëshmi të rreme", shtoi ai.
"Prandaj është thelbësore dhe e nevojshme, por jashtëzakonisht e pafat që ajo do të duhet të përdorë Amendamentin e Pestë dhe të mos thotë asgjë", vazhdoi tutje vëllai i Ghislaine.
Në janar, Ghislaine Maxwell pretendoi se 29 bashkëpunëtorë dhe miq të Jeffrey Epstein u mbrojtën nga qeveria amerikane përmes “marrëveshjeve sekrete”.
Në një gjykatë ku paraqiti një peticion për lirimin e saj nga burgu , ajo pretendoi se katër “bashkëpunëtorë” të përmendur me emër dhe 25 burra të tjerë i shmangën akuzave për shkak të marrëveshjeve me departamentin e drejtësisë.
Maxwell, e cila po vuan dënimin e saj në një burg me siguri minimale në Teksas, i ka bërë më parë apel Kongresit për imunitet ligjor në mënyrë që të mos ndiqet penalisht për dëshminë e saj.
Kur kërkesa u refuzua, avokatët e saj treguan se ajo do të heshtte.
Komiteti mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve po kryen një hetim mbi rastin e Epstein dhe mënyrën se si qeveria amerikane i ka trajtuar dosjet. /Telegrafi/