Bardhi: Vijimi i rezistencës do të sjellë realizimin e objektivit final, largimin e Edi Ramës
Kreu i grupit parlamentar të Partia Demokratike e Shqipërisë, Gazment Bardhi, ka deklaruar se vijimi i protestave do të çojë në realizimin e “objektivit final”, që sipas tij është largimi i kryeministrit Edi Rama.
Në një postim në Facebook, Bardhi u shpreh se reagimi i qytetarëve dhe refuzimi për t’iu nënshtruar, sipas tij, dhunës dhe frikësimit, e bën më të sigurt të ardhmen e vendit dhe rrit shpresën për ndryshim.
Ai pretendon se brenda një muaji protestë të pandalur, Rama është detyruar të shkarkojë dy figura që Bardhi i cilëson si “shtylla të pushtetit”: Belinda Balluku, të cilën e quan “simbol të korrupsionit”, dhe Ilir Proda, që sipas tij përfaqëson “bashkëpunimin me krimin e organizuar”.
“Vijimi i rezistencës do të sjellë realizimin e objektivit final: Largimin e Edi Ramës, arkitektit të qeverisjes që bazohet në korrupsionin endemik dhe bashkëpunimin me krimin e organizuar”, shkruan Bardhi.
Në fund të reagimit, ai falënderoi qytetarët për, siç u shpreh, rezistencën, reagimin dhe sakrificën, duke theksuar se opozita do të vijojë angazhimin deri në largimin e Ramës dhe ndërtimin e një qeverisjeje që, sipas tij, do të dalë nga zgjedhje të lira dhe të ndershme.