Barcelona përballet me një pengesë të madhe për transferimin e Julian Alvarez
Barcelona po përballet me vështirësi gjithnjë e më të mëdha për të siguruar shërbimet e Julian Alvarez, pasi Atletico Madrid mbetet kategorikisht kundër çdo mundësie transferimi, sipas raportimeve të SPORT.
Klubi katalanas vazhdon të jetë i interesuar për sulmuesin argjentinas, i cili është identifikuar si objektivi kryesor për përforcimin e repartit ofensiv.
Megjithatë, brenda strukturave të klubit po rritet vetëdija se realizimi i këtij transferimi do të jetë jashtëzakonisht i komplikuar.
Alvarez, nga ana e tij, nuk e ka përjashtuar asnjë skenar në lidhje me të ardhmen e tij, duke lënë të hapur një hapësirë të vogël për Barcelonën për të shpresuar.
Sipas raportimeve, kontaktet mes përfaqësuesve të lojtarit dhe departamentit sportiv të Barcelonës kanë vazhduar në mënyrë diskrete që nga fillimi i sezonit.
Megjithatë, qëndrimi i Atletico Madrid është i prerë, klubi e konsideron sulmuesin të pashitshëm dhe nuk ka ndërmend të hyjë në negociata, veçanërisht me një rival direkt në La Liga.
Klubi madrilen thuhet gjithashtu se refuzon edhe kontaktet indirekte, duke këmbëngulur që çdo lëvizje e mundshme duhet të vijë vetëm përmes negociatave zyrtare klub me klub, të cilat deri më tani nuk kanë nisur.
Ndërkohë, Atletico Madrid po punon për një rinovim kontrate me synimin për të siguruar të ardhmen afatgjatë të Alvarez në klub. /Telegrafi/