Sulmuesi 26-vjeçar i Atletico Madridit, Julian Alvarez, shënoi golin e tij të 24-të në karrierën e tij në Ligën e Kampionëve gjatë fitores vendimtare 2-0 jashtë fushe kundër Barcelonës në çerekfinalet e sezonit 2025/26.

Alvarez hapi serinë e golave me një gjuajtje të mrekullueshme me goditje dënimi, duke bërë që emri i tij të skalitet në historinë e yjeve argjentinase në garën elitare evropiane.

Me 24 gola (16 për Atleticon dhe 8 për Manchester Cityn), Alvarez tani është zhvendosur në vendin e pestë midis të gjithë lojtarëve argjentinas në historinë e turneut.

Ndërsa ai e ndan këtë moment historik me Gonzalo Higuain dhe Angel Di Maria, ai e arriti këtë shifër në shumë më pak ndeshje.

Vetëm katër argjentinas kanë shënuar më shumë në këtë garë: Lionel Messi (129 gola), Sergio Aguero (41 gola), Hernan Crespo (25 gola) dhe Lautaro Martinez (25 gola).

Alvarez gjithashtu e ka forcuar vendin e tij në historinë e Atleticos, duke u renditur aktualisht golashënuesi i dytë më i mirë i klubit në këtë garë, vetëm pas Antoine Griezmann. /Telegrafi/

