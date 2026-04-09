Julian Alvarez bëhet golashënuesi i pestë argjentinas më i mirë në historinë e Ligës së Kampionëve
Sulmuesi 26-vjeçar i Atletico Madridit, Julian Alvarez, shënoi golin e tij të 24-të në karrierën e tij në Ligën e Kampionëve gjatë fitores vendimtare 2-0 jashtë fushe kundër Barcelonës në çerekfinalet e sezonit 2025/26.
Alvarez hapi serinë e golave me një gjuajtje të mrekullueshme me goditje dënimi, duke bërë që emri i tij të skalitet në historinë e yjeve argjentinase në garën elitare evropiane.
Me 24 gola (16 për Atleticon dhe 8 për Manchester Cityn), Alvarez tani është zhvendosur në vendin e pestë midis të gjithë lojtarëve argjentinas në historinë e turneut.
Ndërsa ai e ndan këtë moment historik me Gonzalo Higuain dhe Angel Di Maria, ai e arriti këtë shifër në shumë më pak ndeshje.
⚽️🔝 JULIÁN ÁLVAREZ alcanzó en goles en Champions League a GONZALO HIGUAÍN y ÁNGEL DI MARÍA
👉 Así queda el top de ARGENTINOS con más tantos en la máxima competición europea:
🇦🇷 Lionel Messi: 129 goles.
🇦🇷 Alfredo Di Stéfano: 49 goles.
🇦🇷 Sergio Agüero: 41 goles.
🇦🇷 Lautaro…
— dataref (@dataref_ar) April 8, 2026
Vetëm katër argjentinas kanë shënuar më shumë në këtë garë: Lionel Messi (129 gola), Sergio Aguero (41 gola), Hernan Crespo (25 gola) dhe Lautaro Martinez (25 gola).
Alvarez gjithashtu e ka forcuar vendin e tij në historinë e Atleticos, duke u renditur aktualisht golashënuesi i dytë më i mirë i klubit në këtë garë, vetëm pas Antoine Griezmann. /Telegrafi/