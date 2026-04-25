Barcelona dy ndeshje larg thyerjes së rekordit të madh të Real Madridit në La Liga
Barcelona po ndërton një rekord historik në ndeshjet në shtëpi në La Liga nën drejtimin e Hansi Flick, me ekipin që po mban një performancë perfekte në Spotify Camp Nou këtë sezon.
Barcelona ka fituar të 17 ndeshjet e saj në shtëpi deri më tani, duke shënuar një kthesë të papritur. Vazhdimësia e ka dalluar atë edhe në të gjithë Evropën, me asnjë ekip midis skuadrave më të renditura të UEFA-s që nuk e barazon formën e tyre të përsosur në shtëpi në garat e ligës vendase këtë sezon.
Klubi tani po i afrohet një momenti historik të mundshëm, me mundësinë e përfundimit të sezonit me një rekord të përsosur në shtëpi.
Barcelona arriti për herë të fundit një sezon perfekt (15/15) në ligë në shtëpi në vitet 1959/60, ndërsa janë bërë krahasime edhe me skuadrat elitare evropiane, siç është sezoni i vitit 1986 i Real Madridit, i cili vendosi një rekord të qëndrueshëm 16/17.
Ndeshjet e ardhshme në shtëpi kundër Real Madridit dhe Real Betisit mund të vendosin përfundimisht nëse Barcelona do të përfundojë një rekord të përsosur prej 19/19 ndeshjesh në shtëpi. /Telegrafi/