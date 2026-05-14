"Banditëve dhe cubave nuk ua kemi frikën", reagime tjera nga LVV për incidentin në Skenderaj
Zëvendëskryeministrja dhe ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka reaguar për incidentin në Skenderaj ku pretendohet për sulm fizik ndaj zëvendësministrit të Financave, Hysni Mehani.
Ajo e ka vlerësuar këtë sulm ‘kriminal e banditesk’.
“Ky akt përveçse është i papranueshëm, përbën një sulm të drejtpërdrejtë ndaj institucioneve dhe funksionimit të shtetit të Kosovës si dhe mbarëvajtjes së zgjedhjeve. Sulme dhe sulmues të tillë i njohim mirë. Synojnë që fushata zgjedhore të jetë e përcjellë nga dhuna, frikësimi dhe logjika e forcës, të cilat nuk kanë vend në Republikën tonë”, ka shkruar Gërvalla në Facebook.
Sipas saj, këto janë metoda primitive të betejës politike të atyre që shtetin e shohin si pronë private dhe sundimin e ligjit e shtetin e së drejtës si padrejtësi dhe provokim.
“Pres që institucionet e rendit të reagojnë menjëherë dhe pa kompromis. Autorët e sulmit duhet të përballen me drejtësinë pa asnjë vonesë. Kjo Republikë e ky shtet nuk i nënshtrohet dhunës. Pikë”, ka shtuar Gërvalla.
"Banditve dhe cubave nuk ua kemi frikën. Shërim të shpejtë miku ynë Hysni Mehani!", ka shkruar në Facebook ish-deputeti i LVV-së, Artan Abrashi.
"Sulmi ndaj zëvendësministrit të Republikës së Kosovës, Hysni Mehani është akt qyqar dhe kriminal dhe si i tillë duhet të trajtohet nga organet e drejtësisë", ka shkruar kryetari i Mitrovicës Faton Peci.