Ballkani pëson humbje me rikthim nga Bohemians, por gjithçka do të vendoset në Prishtinë
Ballkani ka pësuar humbje në udhëtim te skuadra nga Irlanda, Bohemians, në kuadër të raundit të dytë kualifikues për Ligën e Konferencës.
“Xhebrailat” e nisën mjaftë mirë edhe për ta marrë epërsinë, por pastaj vendasit e përmbysën për të fituar me rezultat 2-1.
Toni Domgjoni u tregua i saktë nga pika e bardhë për të kaluar Ballkanin në epërsi (29’).
Në pjesën e dytë, skuadra kosovare u tërhoq edhe më shumë në aspektin defansiv, kësisoj nikoqirët morën më shumë dominimin dhe shtuan presionin.
Ishte i inkuadruari James-Taylor që shënoi pas asistimit të Devoy për të barazuar rezultatin (76’).
James pastaj asistoi për Tierney, që përfitoi nga një tollovi dhe përmbysi rezultatin (90').
Kësisoj, Ballkanit i mbetet që në Prishtinë të provojë ta përmbysë ekipin irlandez me objektivin e vetëm për të avancuar tutje./Telegrafi/