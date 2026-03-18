Bakllava me arra, mjaltë dhe portokall: Freski dhe elegancë në tryezë
Aromë agrumesh, ëmbëlsi natyrale dhe një teksturë e lehtë që e kthen këtë ëmbëlsirë tradicionale në një përvojë krejtësisht të re
Bakllavaja është një nga ëmbëlsirat më të dashura të festave, por kjo recetë sjell një qasje më të lehtë dhe më aromatike, frymëzuar nga kuzhina mesdhetare. Kombinimi i arrave, mjaltit dhe lëkurës së portokallit krijon një shije të rafinuar, më pak të rëndë dhe dukshëm më të balancuar.
Kjo ëmbëlsirë ofron freski dhe elegancë në çdo kafshatë, duke ruajtur thelbin e traditës, por me një prekje më bashkëkohore. Është zgjedhja ideale për tryezën e Bajramit dhe për çdo rast kur dëshironi të shërbeni diçka klasike, por me karakter të ri, transmeton Telegrafi.
Përbërësit
Për petët:
- 500 g kore për bakllava
- 250 g gjalpë i shkrirë (ose gjysmë gjalpë + vaj për variant më të lehtë)
Për mbushjen:
- 400 g arra të bluara (jo shumë imët)
- 2 lugë sheqer
- 1 lugë çaji kanellë
- pak karafil i bluar (majë thike)
- lëkura e grirë e 1 portokalli
- lëkura e grirë e ½ limoni
Për sherbetin:
- 250 g sheqer
- 200 ml ujë
- 3 lugë gjelle mjaltë cilësor
- 1 fetë portokalli
- 1 lugë gjelle lëng limoni
Përgatitja hap pas hapi
1. Përgatitja e mbushjes
Në një enë të thellë përzieni arrat me sheqerin, kanellën, karafilin dhe lëkurat e agrumeve.
Mbushja duhet të jetë e njëtrajtshme dhe jo shumë e imët, për të ruajtur teksturën.
2. Shtresimi i bakllavasë
- Lyeni tepsinë me gjalpë
- Vendosni 3–4 petë dhe lyeni secilën lehtë me gjalpë
- Shtoni një shtresë të hollë mbushjeje (2–3 lugë)
- Përsëriteni procesin deri në fund
Përdorni rreth 12–16 petë gjithsej, të ndara në shtresa të balancuara
Përfundoni me 3–4 petë sipër
Priteni bakllavanë në rombe ose katrorë, duke arritur deri në fund të tepsisë.
3. Pjekja
Piqeni në furrë të parangrohur:
- 170°C për 30 minuta
- pastaj ulni në 150–160°C edhe 20–30 minuta
Derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të bëhet krokante.
4. Përgatitja e sherbetit
Në një tenxhere zieni ujin dhe sheqerin për rreth 10 minuta.
Shtoni mjaltin, fetën e portokallit dhe lëngun e limonit, përziejini dhe largojeni nga zjarri.
Sherbeti duhet të jetë i vakët (jo i nxehtë dhe jo i ftohtë).
5. Kombinimi final
Menjëherë pasi bakllava të dalë nga furra, hidhni mbi të sherbetin e vakët.
Lëreni të pushojë të paktën 6–8 orë, idealisht gjatë natës, që të përthithë plotësisht shijet.
Këshilla për rezultat perfekt
- Mos e teproni me sherbet, për të ruajtur krokantjen
- Lëkura e agrumeve të jetë e freskët dhe e grirë hollë
- Sa më gjatë që qëndron, aq më shumë përmirësohet shija
- Mund të shtoni pak fistikë sipër për dekor
Variant “luksoz”
Për një version më të pasur:
- Zëvendësoni gjysmën e arrave me fistikë dhe bajame
- Shtoni pak ujë trëndafili në sherbet
Rezultati: një bakllavë me karakter oriental-modern dhe aromë unike.
Shijojeni. /Telegrafi/