Babai vrau tetë fëmijë - një grua dhe një fëmijë thuhet se kërcyen nga çatia për t'i shpëtuar të shtënave vdekjeprurëse në Luiziana
Një grua dhe një fëmijë kanë kërcyer nga çatia e një shtëpie për t'i shpëtuar të shtënave masive në Shreveport, Luiziana, ku autoritetet thonë se një baba qëlloi për vdekje tetë fëmijë, përfshirë shtatë të tijtë.
Zyrtarët thanë se u njoftuan për herë të parë për sulmin me armë në një telefonatë emergjente në orën 05:55 të dielën.
Telefonuesi raportoi se ishte "mbi shtëpi" ndërsa i dyshuari mbeti brenda, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Policia nuk identifikoi të mbijetuarit, as nuk zbuloi lidhjen e tyre me sulmuesin, por tha se të dy ishin në gjendje të qëndrueshme.
I dyshuari vdiq pas një shkëmbimi zjarri me oficerët, megjithëse mbetet e paqartë nëse ai i mori jetën vetes apo u vra nga policia.
Dy gra të rritura, përfshirë nënën e fëmijëve, u plagosën gjithashtu nga të shtënat me armë zjarri, dhe të dyja po shërohen në spital, ka bërë të ditur policia.
Një fëmijë i nëntë u dërgua në spital pasi kërceu nga çatia e shtëpisë ndërsa po arratisej.
Midis tetë fëmijëve të vrarë në të shtënat - vëllezër e motra dhe një kushëri - ishin tre djem dhe pesë vajza.
Ata ishin të moshës nga 3 deri në 11 vjeç, sipas zyrës së mjekut ligjor të Qarkut Caddo.
Duke kujtuar zinxhirin e ngjarjeve të hënën, Shefi i Policisë së Shreveport, Wayne Smith, tha se brenda pak minutash nga telefonata fillestare e emergjencës, telefonuesi në çati raportoi se "ajo dhe fëmijët e saj kishin ikur nga çatia dhe tani ishin në oborrin e shtëpisë".
Pak minuta më vonë, personi i armatosur sulmoi një shtëpi tjetër, ku një telefonues tjetër i emergjencës i tha policisë "se i dashuri i saj e kishte qëlluar, i kishte marrë tre fëmijët dhe ishte larguar nga vendi i ngjarjes".
Menjëherë pas telefonatës, policia mori një raport për një vjedhje makine dhe informacione që i bënë ata të besonin se fëmijët e marrë nga banesa e dytë mund të ishin brenda atij automjeti.
Kështu, rreth orës 06:29, oficerët e gjetën të dyshuarin dhe shkëmbyen të shtëna me të.
I dyshuari u gjet i vdekur në vendngjarje, pa fëmijë brenda makinës.
Policia ende nuk ka përcaktuar ndonjë motiv të mundshëm, megjithëse shefi Smith tha se i dyshuari, i identifikuar si Shamar Elkins, kishte një të kaluar kriminale, por nuk dha detaje të mëtejshme.
"Të gjitha provat dhe indikacionet janë se kjo shpërtheu si një mosmarrëveshje familjare", tha ai, duke shtuar se arma e përdorur u përshkrua si "një armë sulmi". Ende nuk dihet se si është siguruar. /Telegrafi/