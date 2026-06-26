Babai është fajtori pas krizës financiare të yllit të Barcelonës, dyshohet se ia “vodhi” 80 për qind të të ardhurave
Sipas raportimeve të mediave botërore, ylli i Barcelonës, Raphinha, është tradhtuar financiarisht nga babai i tij, Rafael Belloli.
Raportet pretendojnë se babai i Raphinhas mbajti 80% të të ardhurave nga të drejtat e imazhit të lojtarit dhe marrëveshjet tregtare për vite me radhë pa dijeninë e të birit.
Raportohet se lojtari brazilian e zbuloi situatën kur ai dhe gruaja e tij u përpoqën të blinin një rezidencë prej 10 milionë eurosh në Barcelonë. Institucionet financiare e informuan se bilanci i tij aktual bankar ishte dukshëm më i ulët nga sa besonte ai.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Raphinha is BANKRUPT and facing financial problems because Raphinha’s father kept 80% of the player’s rights and career earnings throughout his career, while hiding the situation from the player.
Raphinha recently discovered what was happening when he tried… pic.twitter.com/Ql3j05gCHp
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 25, 2026
Pas këtij zbulimi, thuhet se Raphinha i preu të gjitha lidhjet financiare profesionale dhe personale me të atin.
Ai ia ka kaluar karrierën dhe menaxhimin e reklamave vjehrrit të tij, Alexandre Madeira, i cili është një agjent i akredituar i FIFA-s.
🚨 Raphinha's situation is a family conflict.
When Raphinha and his wife tried to buy the €10m mansion, they discovered they could not cover the cost. Both Raphinha and his wife were left shocked.
Raphinha's wife was the key to uncovering the truth. She gathered the entire… pic.twitter.com/W748kBrL8U
— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 25, 2026
Gruaja e Raphinhas, Natalia Belloli, foli në mediat sociale për të mohuar se ata janë të varfër ose po përballen me një krizë financiare, duke theksuar se janë ende të pasur.
Vështirësitë e tij të dyshuara financiare e kanë lidhur atë me një transferim në Superligën e Arabisë Saudite në verë, por Barcelona është e etur ta mbajë atë. /Telegrafi/