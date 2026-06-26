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Sipas raportimeve të mediave botërore, ylli i Barcelonës, Raphinha, është tradhtuar financiarisht nga babai i tij, Rafael Belloli.

Raportet pretendojnë se babai i Raphinhas mbajti 80% të të ardhurave nga të drejtat e imazhit të lojtarit dhe marrëveshjet tregtare për vite me radhë pa dijeninë e të birit.

Raportohet se lojtari brazilian e zbuloi situatën kur ai dhe gruaja e tij u përpoqën të blinin një rezidencë prej 10 milionë eurosh në Barcelonë. Institucionet financiare e informuan se bilanci i tij aktual bankar ishte dukshëm më i ulët nga sa besonte ai.

Pas këtij zbulimi, thuhet se Raphinha i preu të gjitha lidhjet financiare profesionale dhe personale me të atin.

Ai ia ka kaluar karrierën dhe menaxhimin e reklamave vjehrrit të tij, Alexandre Madeira, i cili është një agjent i akredituar i FIFA-s.


Gruaja e Raphinhas, Natalia Belloli, foli në mediat sociale për të mohuar se ata janë të varfër ose po përballen me një krizë financiare, duke theksuar se janë ende të pasur.

Vështirësitë e tij të dyshuara financiare e kanë lidhur atë me një transferim në Superligën e Arabisë Saudite në verë, por Barcelona është e etur ta mbajë atë. /Telegrafi/

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