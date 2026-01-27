Azerbajxhani arreston tre persona për sulm të planifikuar ndaj ambasadës në Baku
Autoritetet në Azerbajxhan thonë se forcat e sigurisë kanë arrestuar tre persona që planifikonin një sulm ndaj një ambasade në kryeqytetin Baku.
Shërbimi i Sigurisë Shtetërore tha në një deklaratë të martën se të dyshuarit kishin komplotuar me anëtarë të degës së ISIS në provincën Khorasan (ISKP), një degë afgane e grupit të armatosur, transmeton Telegrafi.
Të tre burrat - njëri prej të cilëve ka lindur në vitin 2000 dhe dy të tjerët në vitin 2005 - siguruan armë dhe planifikuan të sulmonin një ambasadë para se të arrestoheshin, tha ajo.
Deklarata shtoi se të dyshuarit u arrestuan me akuzat për "përgatitje për terrorizëm" në bazë të armiqësisë fetare dhe një hetim ishte duke vazhduar.
Nuk e emëroi ambasadën që ishte në qendër të komplotit, por Kanali 12 i Izraelit raportoi se objektivi i supozuar ishte ambasada izraelite.
Të hënën, presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, zhvilloi një takim me Ministrin e Jashtëm Izraelit, Gideon Saar, në Baku, gjatë të cilit ata diskutuan përgatitjet për një forum biznesi Azerbajxhano-Izraelit.
ISKP ka marrë përgjegjësinë për një numër sulmesh në Afganistan, si dhe për një sulm të vitit 2024 në një sallë koncertesh në Moskë që vrau gati 150 persona. /Telegrafi/