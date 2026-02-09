Avokati i Popullit takoi studentët, i njoftoi se është hapur lëndë për provimin e jurisprudencës
Avokati i Popullit, Faton Selami, u takua me një pjesë të studentëve nënshkrues të iniciativës studentore për krijimin e parakushtit për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe.
Gjatë takimit, Avokati i Popullit i informoi studentët se lënda është hapur tashmë me vetiniciativë dhe se, për të vlerësuar gjendjen, do të kërkohen informacione nga institucionet kompetente lidhur me zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili rregullon edhe këtë çështje.
Avokati i Popullit, Selami, theksoi se është mirë që iniciativa është dorëzuar edhe tek institucioni i Avokatit të Popullit, se ajo do të jetë pjesë përbërëse e lëndës tashmë të formuar dhe se, pasi të merren përgjigjet e nevojshme, për të siguruar të drejtën përkatëse, do të jepen rekomandime adekuate në përputhje me kompetencat nga Ligji për Avokatin e Popullit.