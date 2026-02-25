Avdyli: Votën e kam vetëm për Osmanin, kandidatja më e mirë për momentin
Deputeti i Guxo-s, Haxhi Avdyli, ka deklaruar se në këtë fazë votën e tij do ta japë vetëm për Vjosa Osmani.
Në Debat Plus, Avdyli u shpreh i bindur se Osmani është kandidatja më e mirë që Kosova ka aktualisht për presidente.
“Votën e kam vetëm për Vjosa Osmanin në këtë fazë”, tha ai.
I pyetur nëse nuk do ta ngrinte dorën për asnjë kandidat tjetër, Avdyli u përgjigj se për momentin nuk sheh alternativë më të mirë.
“Unë po them që Vjosa Osmani është kandidatja më e mirë që e ka Kosova për momentin. Nëse ma ofron dikush një kandidat më të mirë se Vjosa Osmani, atëherë është diçka tjetër".
"Por për momentin, duke e parë punën e saj të mirë, angazhimin e saj në të mirë të Kosovës dhe gjithë këtë përfaqësim në arenën ndërkombëtare, mendoj se është kandidatja e duhur”, deklaroi ai.
Sipas Avdylit, Osmani ka mirëmbajtur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo që i ka ruajtur nga dikush.