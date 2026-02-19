AUV: Pronarët e qenve ta respektojnë ligjin dhe t'u vendosin mikroçipa kafshëve të tyre shtëpiake
Agjencia për Ushqim dhe Veterinari (AUV) u bënë thirrje pronarëve të kafshëve shtëpiake (qenve), që të përmbushin detyrimin ligjor për identifikimin e kafshëve të tyre me mikroçip dhe regjistrimin e tyre në modulin për kafshët shtëpiake në Sistemin Informativ të Agjencisë. Pas regjistrimit kryhet edhe lëshimi i pasaportës për kafshën shtëpiake.
AUV sqaron se aplikimi i mikroçipit është procedurë që bëhet një herë, dhe kafsha e mban çipin deri në fund të jetës.
“Mikroçipimi është baza për përcaktimin e pronësisë së kafshës shtëpiake, për sigurimin e kujdesit të shëndetit të kafshëve në kohë dhe me cilësi, si dhe për një siguri më të madhe për pronarët, nga aspekti i transmetimit të sëmundjeve ngjitëse nga kafshët tek njerëzit. Pronarët që tashmë kanë mikroçipuar kafshët e tyre shtëpiake, kujtohen se kanë detyrimin ligjor të njoftojnë çdo ndryshim të të dhënave për kafshën ose për pronarin tek shoqata veterinare kompetente, e cila duhet të përditësojë bazën elektronike të të dhënave”, thonë nga AUV.
Agjencia për Ushqim dhe Veterinari thekson se në bazën e të dhënave duhet të regjistrohen edhe vdekja, humbja ose shitja e kafshëve.
"Mikroçipimi i kafshëve shtëpiake ka për qëllim identifikimin e përhershëm të kafshëve, parandalimin e braktisjes së tyre dhe kontrollin e shumimit të tyre, si dhe lehtësimin e gjetjes së tyre në rast të humbjes ose vjedhjes", thonë nga AUV.