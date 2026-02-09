Autoritetet kubaneze thonë se nga e marta nuk do të kenë më karburant për aeroplanët
Qeveria kubaneze tha se linjat ajrore ndërkombëtare nuk mund të furnizohen më me karburant atje për shkak të mungesës së karburantit, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump kërcënoi me tarifa për çdo vend që furnizon vendin komunist me naftë.
Udhëheqja e kombit ishullor tha të dielën se Kuba do të mbetet pa karburant për aviacion nga e hëna, duke prishur me shumë gjasa linjat ajrore që operojnë atje, sipas agjencisë së lajmeve EFE, duke cituar dy burime.
Mungesa e vajgurit pritet të vazhdojë për muajin e ardhshëm, me të gjitha aeroportet ndërkombëtare të Kubës të prekura, transmeton Telegrafi.
Administrata Trump është përpjekur të shtrëngojë kontrollin e SHBA-së mbi Kubën që nga 3 janari, kur kreu një operacion ushtarak të guximshëm për të rrëzuar presidentin venezuelas Nicolás Maduro, një aleat i hershëm i qeverisë së Kubës.
Trump, në një urdhër ekzekutiv të lëshuar në fund të janarit, tha se qeveria kubaneze përbënte "një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm", i cili kërkonte një shpallje të emergjencës kombëtare.
Presidenti i SHBA-së tha se lidhjet e Kubës me vende si Kina, Rusia dhe Irani, shkeljet e të drejtave të njeriut dhe udhëheqja komuniste destabilizojnë rajonin "përmes migrimit dhe dhunës".
Si pjesë e njoftimit, Trump tha se tarifat e SHBA-së mund të synojnë vendet që furnizojnë Kubën me naftë, qoftë drejtpërdrejt apo tërthorazi.
E kapluar nga një krizë energjetike në thellim, Kuba të premten përshkroi masa të gjera të hartuara për të mbrojtur shërbimet thelbësore dhe për të racionuar furnizimet me karburant për sektorët kryesorë.
Plani thuhet se përfshin kufizime në shitjen e karburantit, mbylljen e disa institucioneve turistike, shkurtimin e ditëve të shkollës dhe një reduktim të javës së punës në kompanitë shtetërore në katër ditë, nga e hëna në të enjte.
Rusia, e cila mban lidhje miqësore me Kubën, tha të hënën se situata e karburantit në Havanë ishte "vërtet kritike" dhe se përpjekjet e SHBA-së për të ushtruar më tej presion mbi vendin po shkaktonin probleme të shumta. /Telegrafi/