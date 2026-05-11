Autoritetet gjermane arrestojnë një 17-vjeçar të dyshuar për planifikimin e një sulmi të frymëzuar nga ekstremistët
Një djalë 17-vjeçar është arrestuar në qytetin gjerman të Hamburgut me dyshimin për planifikimin e një sulmi në një qendër tregtare, një bar ose një stacion policie, thanë prokurorët të hënën.
Shtetasi sirian u arrestua në Hamburg të enjten, thanë prokurorët në qytetin e dytë më të madh të Gjermanisë në një deklaratë, transmeton Telegrafi.
Ata shtuan se grupi ekstremist i Shtetit Islamik me sa duket ishte frymëzimi për planet e tij të dyshuara për të vrarë një numër të pacaktuar "të pabesësh", duke përdorur eksplozivë, kokteje molotov ose një thikë.
I dyshuari dyshohet se kishte siguruar pleh, lëng çakmaku dhe një thikë, të cilat u sekuestruan javën e kaluar. Ai është nën hetim me dyshimin për përgatitjen e një akti terrorist dhe financimin e terrorizmit.
Prokurorët thanë se më parë kishin urdhëruar një vlerësim psikiatrik të të dyshuarit në lidhje me një hetim të veçantë për shkelje të dyshuara të ligjit të Gjermanisë që rregullon shoqatat dhe vepra të tjera penale. Ata nuk dhanë hollësi për atë rast. /Telegrafi/