Autobusi i Atletico Madridit mbërriti në stadiumin Camp Nou me një dritare të thyer para ndeshjes së 'Copa del Rey' kundër Barcelonës.

Sipas raportimeve të Cope, autobusi u godit nga disa tifozë ultras të Barcelonës, të cilët këndonin dhe brohorisnin pranë hyrjes së stadiumit.

Pavarësisht dëmtimeve materiale, nuk ka raportime për lëndime tek lojtarët, stafi apo shoferët.

Autoritetet e sigurisë dhe përfaqësuesit e klubeve intervenuan menjëherë për të siguruar që delegacioni i Atletico Madrid të hynte në stadium pa probleme.

Ky incident është dënuar gjerësisht si një akt i papranueshëm dhune, dhe janë kërkuar hetime të shpejta dhe masa ndëshkuese ndaj përgjegjësve. /Telegrafi/

