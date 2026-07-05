Aurorë mahnitëse e kapur nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor
Astronautja franceze, Sophie Adenot ka publikuar në rrjetet sociale një video të jashtëzakonshme me kalim të shpejtë kohe (timelapse), e filmuar nga bordi i Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor (ISS), që ofron një pamje të rrallë dhe hipnotizuese të Tokës nga orbita.
Pamjet tregojnë një fenomen natyror spektakolar — aurorën boreale — e cila shfaqet si një shirit i gjelbër i ndritshëm që lëviz dhe “valëzon” mbi atmosferën e Tokës. Drita duket sikur vallëzon në hapësirë, duke krijuar një efekt vizual që i ngjan një perdeje kozmike që mbulon planetin.
Ky fenomen ndodh kur grimcat e ngarkuara nga Dielli përplasen me fushën magnetike të Tokës dhe ndërveprojnë me atmosferën, duke prodhuar dritë në ngjyra të ndryshme, ku jeshilja është një nga më të zakonshmet dhe më të dukshmet.
Nga lartësia prej mbi 400 kilometrash, ku ndodhet Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor, aurora merr një dimension tjetër. Në vend që të shihet si një shfaqje qiellore nga sipërfaqja e Tokës, ajo shfaqet si një rrjedhë e vazhdueshme drite që përshkon horizontin, duke theksuar edhe më shumë ndjesinë e madhështisë së planetit dhe hapësirës përreth.
Videoja e publikuar nga Adenot ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale, ku përdorues nga e gjithë bota e kanë përshkruar si një nga pamjet më të bukura të Tokës nga hapësira. Shumë prej tyre kanë vlerësuar jo vetëm bukurinë e fenomenit, por edhe perspektivën unike që ofron jeta në orbitë, ku natyra shihet në një formë krejt tjetër nga ajo tokësore.
Aurorat, të cilat zakonisht shfaqen pranë poleve magnetike të Tokës, mbeten një nga fenomenet më magjepsëse natyrore, dhe pamje të tilla nga ISS vazhdojnë të ofrojnë dëshmi të rralla për bukurinë dhe kompleksitetin e sistemit tonë planetar. /Telegrafi/