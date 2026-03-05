Audi paralajmëron, një superveturë mund të vijë një ditë
Gama e Audi me siguri do të kishte nevojë për më shumë shkëlqim.
Për fat të mirë, marka po pasurohet këtë vit me një sedan dhe një wagon të ri RS5, ndërsa gjenerata e ardhshme RS6 pritet gjithashtu në vitin 2026.
Por asnjëri model nuk adreson një boshllëk në gamën e kompanisë: një veturë me dy dyer.
Marka gjermane luksoze synon ta adresojë këtë boshllëk me Konceptin C, i cili do të mbërrijë brenda dy viteve të ardhshme.
Ai gjithashtu do të kompensojë mungesën e një modeli kabriolet.
Duke parë më tej në të ardhmen, shefi i Audi po e lë derën hapur për një tjetër superveturë.
Gernot Dollner tha se një superveturë është "e imagjinueshme një ditë". /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate