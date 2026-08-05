Audi krenohet me modelin e ri A2 - ka konsum rekord të ulët, modeli më efikas i markës
Audi po rikthen modelin legjendar A2, këtë herë si një automjet elektrik, duke e vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës.
Modeli i ri Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike, e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë.
Sipas të dhënave paraprake, versioni me 190 kuaj fuqi (140 kW) dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum prej vetëm rreth 12,8 kWh për 100 kilometra, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audi-t deri më tani.
Për të arritur këtë rezultat, Audi ka përmirësuar aerodinamikën e karrocerisë, me koeficient rezistence ndaj ajrit rreth 0,24, si dhe ka përdorur teknologji të reja në sistemin elektrik, përfshirë elektronikë më efikase dhe një motor elektrik të optimizuar.
Bateria e modelit të ri pritet të ketë kapacitet prej rreth 61 kWh, ndërsa teknologjia LFP (litium-hekur-fosfat) synon jetëgjatësi më të madhe dhe mundësi karikimi të shpeshtë deri në 100 për qind.
Automjeti do të ketë gjithashtu funksione të karikimit dykahësh, që mundësojnë përdorimin e baterisë si burim energjie për pajisje të jashtme ose si rezervë energjie për shtëpinë.
Audi A2 i ri është frymëzuar nga modeli origjinal i prodhuar nga viti 1999 deri në 2005, i cili ishte një pionier i efikasitetit falë peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës së avancuar. Modeli i vjetër konsiderohej një nga makinat më ekonomike të kohës së tij.
Premiera zyrtare e Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e vitit 2026, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të vitit 2026 ose në fillim të vitit 2027. /Telegrafi/