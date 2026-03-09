Atentat ndaj kryetarit të një qyteti arab në Izrael
Një sulmues i maskuar qëlloi kryetarin e bashkisë së Arrabës në Izrael të dielën, duke e plagosur atë dhe një politikan tjetër vendas, ndërsa po darkonin me kolegët e tyre në një restorant në qytetin verior arab.
Kryebashkiaku Ahmad Nassar dhe Anwar Yassin, nënkryetari i bashkisë së qytetit, i cili shërben edhe si kryetar i komitetit popullor, pësuan lëndime të lehta në pritë, sipas ndihmësve të parë.
Pamjet e të shtënave të kapura nga një kamerë sigurie tregonin Nassarin, Yassinin dhe disa burra të tjerë të ulur dhe duke biseduar në një tavolinë në Taksim Bakery, e vendosur në rrugën kryesore të qytetit.
Kaluan sekonda para se një burrë i maskuar të hynte në dyqan me një pistoletë. U ngritën në panik pasi kuptuan se çfarë po ndodhte. Sulmuesi qëlloi disa herë drejt burrave ndërsa ata përpiqeshin të fshiheshin.
The mayor of Arraba, an Arab city in northern Israel, was targeted in a shooting tonight alongside his deputy. Both were injured in the ambush.
Last winter, police raised Nassar's threat level from 4 to 6 (the highest possible) after criminals shot at his house pic.twitter.com/t8v47bYa9g
— charlie summers (@cbsu03) March 8, 2026
Nassar shihet duke rënë mbi një tavolinë pasi u qëllua, duke mbuluar kokën ndërsa personi i armatosur largohet nga vendi i ngjarjes.
Policia tha se kishte nisur një hetim për incidentin dhe po kërkonte të dyshuar. Nuk u raportuan menjëherë arrestime. Komiteti popullor i qytetit - një organ lokal në shumë qytete arabe që koordinon midis banorëve dhe udhëheqjes komunale, shpesh duke marrë drejtimin në organizimin e protestave - e dënoi incidentin si një "akt të rëndë kriminal" dhe "sulm të papranueshëm ndaj figurave publike që punojnë për t'i shërbyer popullit të qytetit".
Në korrik, Nassar mori pjesë në një komision të Knessetit për të diskutuar rrezikun vdekjeprurës që paraqesin organizatat kriminale kundër kryetarëve të bashkive arabe në Izrael.
Ai u tha ligjvënësve se policia e kishte rritur nivelin e kërcënimit të tij nga 4 në 6 - më i larti i mundshëm - pasi kriminelët qëlluan disa herë në shtëpinë e tij.
Ndaj, një i ri vdiq nga plagët e marra të dielën pasi u qëllua dhe u plagos rëndë në Jaffa javën e kaluar, tha policia.
Që nga fillimi i vitit, 63 anëtarë të komunitetit arab janë vrarë në incidente të dhunshme kriminale. Numri i lartë i vdekjeve vjen pas vitit më të përgjakshëm të pakicës deri më sot, i cili pa 252 vrasje të dhunshme gjatë vitit 2025. /Telegrafi/