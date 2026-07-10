Aston Martin shtyn planet për automjetet elektrike për të mbajtur gjallë motorin V12
Aston Martin po punon aktualisht në platformën e gjeneratës së ardhshme të automjeteve, e cila do të jetë baza e veturave të saj sportive dhe modeleve SUV të ardhshme.
Prodhuesi britanik i veturave zbuloi se këto automjete të gjeneratës së ardhshme duhet të vazhdojnë të ofrojnë një motor V12 pavarësisht rregulloreve të rrepta të emetimeve, veçanërisht në Evropë.
"Ne kemi bërë disa punë për ta bërë motorin V12 në përputhje me rregulloret evropiane dhe amerikane", tha drejtori ekzekutiv i Aston Martin, Adrian Hallmark.
"Nëse i mbajmë shitjet e motorëve V12 nën 1,000 në vit, atëherë jemi të përjashtuar nga legjislacioni të paktën deri në vitin 2035", shtoi ai.
Me fjalë të tjera, Aston mund të vazhdojë të ndërtojë modele si Vanquish aktual, dhe madje edhe modele të veçanta si One 77.
Në vitin 2023, Aston Martin njoftoi planet për t'u bashkuar me Lucid për të furnizuar sisteme energjie elektrike për automjetet e saj të ardhshme elektrike.
Afati kohor ka ndryshuar shumë që atëherë.
Në vend që të ketë katër automjete elektrike deri në vitin 2030, marka tani do të prezantojë automjetet e saj të para elektrike në vitet 2030.
Ky vendim u nxit kryesisht nga kërkesa e klientëve , pasi pronarët e Aston i thanë kompanisë se i “urrejnë” automjetet elektrike. /Telegrafi/