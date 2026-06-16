As shkretëtira nuk e ndaloi - burri hyn në takim në Zoom duke udhëtuar me deve
Një video virale ka shkaktuar të qeshura në rrjete sociale pasi tregon një burrë që merr pjesë në atë që duket të jetë një takim në Zoom ndërsa hipën mbi një deve nëpër shkretëtirën e Saharasë.
Klipi, i ndarë në Instagram nga Saad Akhtar, kap një ambient pune të pazakontë me një udhëtar që balancon një laptop mbi gungën e një deveje ndërsa udhëton nëpër rërë.
Plotësisht i përqendruar në ekran, burri duket i pashqetësuar nga mjedisi i tij i jashtëzakonshëm.
Për disa, ishte një kujtesë me humor se ekuilibri midis punës dhe jetës personale mbetet i pakapshëm, ndërsa për të tjerët, dukej si përzierja perfekte e aventurës dhe produktivitetit. /Telegrafi/
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