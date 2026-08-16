Rekord i pabesueshëm, kinezi rrotullon 33 rrathë ndërsa qëndron kokëposhtë
Një burrë nga Kina ka hyrë në Guinness pasi arriti të rrotullojë 33 rrathë rreth trupit, ndërsa qëndronte i varur kokëposhtë.
Yan Yanjia realizoi sfidën në Guilin, në rajonin Guangxi, ku u var nga një strukturë lojërash.
Dy miq e ndihmuan duke ia vendosur rrathët njëri pas tjetrit mbi kokë dhe drejt ijeve.
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Ai arriti t’i mbajë të gjithë rrathët në lëvizje për kohën e kërkuar nga Guinness, duke vendosur një rekord të ri për numrin më të madh të rrathëve të rrotulluar njëkohësisht, ndërsa personi është i varur kokëposhtë.
Rekordi i tij është 10 rrathë më shumë se ai i mëparshmi.
Tani, ai synon një tjetër rekord: të rrotullojë rrathë hula hoop ndërsa kryen pull-ups, një sfidë që sipas tij kërkon shumë më tepër forcë dhe stabilitet të trupit.