Gara e pazakontë në Hungari, 38 persona sfidohen për të hapur varrin më shpejt
Në një varrezë në Hungari, kazmat dhe lopatat u kthyen për një ditë në mjete gare, pasi 38 persona morën pjesë në një konkurs të pazakontë për hapjen e varreve.
Gara u zhvillua të shtunën në varrezat publike të Nyergesújfalu, në veri të Hungarisë, ku 19 ekipe me nga dy persona u përballën me tokën e fortë dhe të tharë nga vera, transmeton Telegrafi.
Konkursi organizohet nga Shoqata Hungareze e Mirëmbajtësve dhe Operatorëve të Varrezave, me synimin për të treguar aftësitë dhe vështirësitë e profesionit të hapësit të varreve, por edhe për të thyer tabutë që lidhen me vdekjen.
Pjesëmarrësit punuan me ritëm të lartë, duke përdorur kazma dhe lopata, ndërsa temperatura dhe toka e fortë e bënë sfidën edhe më të vështirë.
Konkurrentët duhej të hapnin varre sipas përmasave të përcaktuara: 1.6 metra të thella, 2 metra të gjata dhe 0.8 metra të gjera.
Fituesit ishin Róbert Nagy dhe partneri i tij, László Kiss, të cilët arritën ta përfundonin varrin në vetëm 1 orë e 21 minuta.
“Shpejtësia është gjëja kryesore këtu, jo bukuria”, tha Nagy pas fitores, duke shtuar se në punën e vërtetë duhet treguar shumë kujdes me përmasat dhe përpunimin e varrit.
Çifti fitues ndau mes tyre edhe një çmim prej 200 mijë forintësh hungarezë, rreth 640 dollarë. /Telegrafi/
Një konkurs i pazakontë, por organizatorët thonë se pas tij fshihet një qëllim serioz: të vlerësohet një profesion i vështirë dhe shpesh i padukshëm, duke e parë atë përmes aftësisë, saktësisë dhe përkushtimit të njerëzve që e ushtrojnë.