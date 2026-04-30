Arteta po planifikon rikthimin befasues të ish-lojtarit të Arsenalit – dikur kanë luajtur së bashku
Mikel Arteta po e shtyn Arsenalin që ta rikthejë një ish-lojtar, të cilin klubi e shiti për një shumë të ulët disa vite më parë.
“Topçinjtë” aktualisht janë në krye të Ligës Premier dhe në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, por thuhet se këtë sezon nuk kanë performuar në nivelin e dëshiruar në aspektin ofanziv.
Viktor Gyokeres është lojtari i vetëm që ka arritur shifra dyshifrore golash në kampionat, pas transferimit të tij prej rreth 72.7 milionë eurosh nga Sporting Lisbona. Ndërkohë, transferimet e tjera të verës, Eberechi Eze dhe Noni Madueke, kanë shënuar vetëm shtatë, respektivisht dy gola.
Sipas Sports Boom, njeriu që Arteta e ka në mendje për ta transformuar sulmin e Arsenalit është ylli i Bayern Munich, Serge Gnabry.
30-vjeçari ishte titullar i rregullt nën drejtimin e trajnerit të Bayern, Vincent Kompany, deri sa një lëndim në kofshë ia preu sezonin dhe, në mënyrë të dhimbshme, e la jashtë Kupës së Botës.
Gnabry realizoi tetë gola dhe regjistroi katër asistime në 21 paraqitje, teksa Bayerni e fitoi sërish Bundesligën.
Ai së fundmi ka nënshkruar një kontratë të re me vlerë rreth 305 mijë euro në javë. Por interesimi i Bayern Munich për sulmuesin e Newcastle United, Anthony Gordon, nënkupton se gjermanët ka gjasa të duhet të lejojnë një largim të madh në muajt e ardhshëm.
Një rikthim te Arsenali mund ta tërheqë Gnabryn, të cilin ish-bashkëlojtari i tij, Arteta, e sheh si “një që na iku nga duart” gjatë një periudhe të trazuar për klubin e Londrës Veriore.
Gnabry u largua nga Arsenali drejt Werder Bremenit në vitin 2016 për rreth 5.8 milionë dhe brenda një viti ai u transferua te Bayerni./Telegrafi/