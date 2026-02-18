Arsyeja pse nuk duhet të derdhni qumështin në lavaman, por ja çfarë duhet të bëni
Është diçka që ndoshta e keni bërë qindra herë – por sipas kompanive të ujësjellësit, nuk duhet kurrë ta derdhni qumështin në lavaman.
Nuk është ndjesi e mirë kur në mëngjes hapni shishen e qumështit për çaj ose drithëra dhe ndjeni erën e thartë, duke kuptuar që duhet ta hidhni. Në rastin më të keq, e kuptoni vetëm pasi pini një gllënjkë çaji dhe vini re se ka shije të thartë.
Sipas Scottish Water, qumështi i prishur nuk duhet derdhur në lavaman, sepse mund të shkaktojë probleme në tubacionet e shtëpisë dhe të dëmtojë mjedisin.
Kompania shpjegon se yndyrat dhe proteinat në qumësht mund të ngurtësohen dhe të ngjiten në muret e tubave, duke shkaktuar bllokime. Këto bllokime mund të çojnë në erë të keqe, kthim të ujërave të zeza dhe riparime të kushtueshme. Përveç kësaj, kur qumështi hyn në sistemin e kanalizimeve, ai mund të ulë nivelin e oksigjenit në ujë, duke dëmtuar jetën ujore.
Çfarë duhet të bëni në vend të kësaj?
Scottish Water këshillon:
Hidheni në kompost – Nëse keni kosh kompostimi, mund të shtoni sasi të vogla qumështi. Ai është i biodegradueshëm dhe shton lëndë ushqyese. Përziejeni mirë me materiale të tjera për të shmangur erën e keqe.
Përdoreni si pleh natyral – Përzieni 1 pjesë qumësht me 4 pjesë ujë dhe hidheni rreth rrënjëve të bimëve. Kjo i ndihmon të rriten më të forta.
Hidheni në mbeturina – Nëse nuk keni mundësi tjetër, derdheni në një enë që mbyllet mirë (si shishe plastike) dhe vendoseni në kosh, për të shmangur rrjedhjet.
Paralajmërim i rëndësishëm
-Mos e derdhni në lavaman
-Mos e hidhni në tualet.
Të dyja këto mund të shkaktojnë probleme me tubacionet dhe të dëmtojnë mjedisin.