Arsenali identifikon super lojtarin i cili do ta zëvendësojë Gyokeres
Arsenali raportohet se po ndjek nga afër një lëvizje për një nga sulmuesit më të kërkuar në Europë, teksa transferimi veror Viktor Gyokeres po vazhdon të hasë vështirësi para portës.
Gyokeres, i cili iu bashkua Arsenalit nga Sportingu në një marrëveshje me vlerë deri në 64 milionë euro, ka pasur një fillim zhgënjyes në klubin e Londrës Veriore, duke shënuar vetëm pesë gola në 21 paraqitje në Ligën Premier deri tani këtë sezon.
Në fakt, 27-vjeçari nuk ka shënuar nga loja e hapur në kampionat që nga muaji shtator, një seri formash që është vënë nën lupën e kritikëve.
Pas 97 golave në 102 ndeshje me Sportingun e Portugalisë, Gyokeres e ka pasur të vështirë të përshtatet me kërkesat e futbollit anglez që prej transferimit te skuadra e Mikel Artetës.
Megjithatë, kjo nuk do të përbënte problem për objektivin e përfolur të transferimit, Julian Alvarez, i cili kaloi dy sezone te Manchester City përpara se t’i bashkohej Atletico Madridit në verën e vitit 2024.
Alvarez, që ka shënuar 40 gola në 85 ndeshje që prej transferimit te Atletico, po tërheq interesin e disa klubeve të mëdha, përfshirë Chelsean dhe Barcelonën.
Edhe Arsenali është i interesuar, pasi “synon të bëjë një tjetër goditje të madhe” në repartin ofensiv, sipas një raporti nga TEAMtalk.
Sipas ESPN, “Topçinjtë” po eksplorojnë mundësinë e një lëvizjeje verore për Alvarezin, me zyrtarët e klubit që kanë zhvilluar kontakte joformale për të vlerësuar nëse një marrëveshje do të ishte e realizueshme.
Andrea Berta, drejtori sportiv i Arsenalit, mund të luajë një rol kyç në negociata, pasi ka punuar për më shumë se një dekadë te Atletico Madridi dhe mban ende një marrëdhënie të ngushtë me agjentin dhe rrethin e lojtarit.
Më herët gjatë këtij muaji, u raportua se si Arsenali ashtu edhe Chelsea kanë zhvilluar bisedime me ndërmjetës për një transferim të mundshëm të Alvarezit.
Një raport tjetër nga TEAMtalk sugjeron se argjentinasi po bëhet gjithnjë e më i pakënaqur me situatën e tij te “Los Colchoneros”./Telegrafi/