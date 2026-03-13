Arsenali i nis negociatat për ta “blinduar” yllin e skuadrës
Arsenali ka nisur bisedimet për zgjatjen e kontratës së mesfushorit Declan Rice, kështu së paku raporton “BBC”.
Ylli anglez aktualisht ka kontratë me klubin nga Londra Veriore edhe për dy vite, megjithëse Arsenali ka opsion për ta zgjatur marrëveshjen edhe për 12 muaj të tjerë.
Megjithatë, drejtuesit e klubit synojnë të sigurojnë që Rice t’i kalojë vitet e tij më të mira në “Emirates” dhe që kontrata e re të reflektojë statusin e tij brenda skuadrës.
Aktualisht, 27-vjeçari fiton rreth 240,000 funte në javë, ndërsa Bukayo Saka përfiton rreth 300,000 funte në javë pas nënshkrimit të kontratës së tij të re.
Bisedimet me Rice janë ende në fazat fillestare dhe nuk është vendosur ndonjë afat kohor për përfundimin e negociatave.
Rice thuhet se është i lumtur në Londër kësisoj pritet që marrëveshja të kompletohet lehtë mes dy palëve për një kontratë afatgjatë./Telegrafi/