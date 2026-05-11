Arsenali e donte për në verë, Galatasaray e shokon klubin londinez me çmimin për Victor Osimhen
Nënpresidenti i Galatasarayt, Abdullah Kavukcu, ka zbuluar se drejtori sportiv i Arsenalit, Andrea Berta, ka mbetur i “habitur” nga përmasat financiare të transferimit të përhershëm të Victor Osimhenit në Stamboll.
Kampionët e Turqisë e siguruan sulmuesin pas aktivizimit të klauzolës së lirimit prej 75 milionë eurosh nga Napoli, ndërsa paketa totale e marrëveshjes thuhet se arrin rreth 159 milionë euro për katër vite.
Kavukcu theksoi se ambiciet e klubit janë në nivel me elitën evropiane, duke nënvizuar se edhe me buxhetin prej 800 milionë eurosh të Arsenalit, londinezët janë befasuar nga aftësia e Galatasarayt për të financuar pagën vjetore prej 15 milionë eurosh të Osimhenit dhe të drejtat fitimprurëse të imazhit.
“Nuk do ta shisja për 150 milionë euro. Transferimi i Osimhenit na ka sjellë shumë; kemi korrur frytet e ambicies sonë”.
Investimi, sipas tij, po jep rezultat si jashtë ashtu edhe brenda fushës. Në aspektin komercial, sulmuesi pritet të gjenerojë rreth 22 milionë euro të ardhura, përfshirë 6 milionë euro vetëm nga marrëveshjet e reklamimit.
Ndërkohë, në fushë ndikimi i Osimhenit po mbetet vendimtar: Dopieta e tij të shtunën e udhëhoqi Galatasarayn drejt një fitoreje me përmbysje 4-2 ndaj Antalyasporit, duke siguruar titullin e katërt radhazi në Superligën Turke./Telegrafi/