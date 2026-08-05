Arrestohet një shtetas i huaj, para një viti kishte kërcënuar një person përmes rrjeteve sociale
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të kanosjes në Prishtinë, ku një shtetas i huaj ka kanosur përmes rrjetit social në person.
Rasti ka ndodhur në shkurt të 2025-së.
“Prishtinë / 09.02.2025 – NN. Më 05.08.2026 është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i huaj, pasi që përmes rrjetit social ka kanosur viktimën mashkull kosovar”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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