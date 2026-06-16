Arrestohet një person në Vushtrri, dyshohet për dhunimin e një të miture
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të dhunimit në Vushtrri.
Në raportin 24-orësh bëhet e ditur se personi i dyshuar është arrestuar.
“Vushtrri 15.06.2026 – 15:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se i njëjti dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me viktimën e mitur”, thuhet në raport.
Viktima është dërguar për tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit as inicimit të rastit, është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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