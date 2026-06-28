Arrestohet një person në Shkup për vrasje
Nga SPB Shkup njfotojnë se më 28.06.2026 në ora 01:20, zyrtarë policorë nga SPB Shkup e privuan nga liria S.G. (51) nga fshati Taor, Shkup, për shkak të dyshimeve të bazuara se ka vrarë J.G. (48).
"Sipas informacionit, më 26.06.2026 S.G. kishte raportuar në polici se J.G. ishte larguar nga shtëpia ku jetonin së bashku, ndërsa më 27.06.2026 kishte raportuar sërish se e kishte gjetur të vdekur në afërsi të fshatit Letevci, Shkup", thonë nga policia.
Në vendngjarje kanë dalë zyrtarët policorë dhe prokurori publik, pas së cilës trupi i pajetë, në fazë dekompozimi, me urdhër të prokurorit është dërguar për obduksion në mjekësinë ligjore.
"Pas intervistimit zyrtar, S.G. është privuar nga liria, ndërsa lidhur me rastin janë arrestuar edhe Z.M. (62), G.B. (64) dhe M.D. (69). Në koordinim me prokurorin publik po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit", thonë nga MPB./Telegrafi/