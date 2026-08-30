Arrestohet një person në Pejë, dyshohet se sulmoi fizikisht vëllanë dhe kunatën
Një person është arrestuar në Pejë, nën dyshimin se ka sulmuar fizikisht vëllanë dhe kunatën e tij, duke i kanosur me thikë dhe duke ushtruar dhunë psikike ndaj tyre.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 29 gusht 2026, rreth orës 14:00.
Dy viktimat, bashkëshortë kanë raportuar se i dyshuari vëllai dhe kunati i tyre i ka kanosur me thikë dhe më pas i ka sulmuar fizikisht.
Policia ka arrestuar të dyshuarin, i cili është intervistuar lidhur me rastin.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Rasti është iniciuar për veprat penale “Lëndim i lehtë trupor” dhe “Dhunë në familje. /Telegrafi/
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