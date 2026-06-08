Arrestohet një person në Gostivar, kërkohej me urdhër arrest
MPB njofton se ka arrestuar një 32-vjeçari nga Gostivari i cili kërkohej urdhër arrest.
"Më 07.06.2026 në orën 11:30, oficerët e Stacionit Policor të Gostivarit kanë ndaluar E.F. (32) nga Gostivari. I njëjti kërkohej me urdhër arresti, bazuar në një urdhër gjykate për të vuajtur dënimin me burg prej një viti për veprën penale "lëndim i rëndë trupor".
Personi është dërguar në Qendrën Korrektuese të Tetovës për të vuajtur dënimin me burg", thonë nga MPB.