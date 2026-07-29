Policia e Kosovës ka arrestuar një person në fshatin Vërmicë të Prizrenit, nën dyshimin për kontrabandim me migrantë.

Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur në orët e para të së martës, rreth orës 01:20, kur i dyshuari është kapur në flagrancë duke transportuar tre shtetas të Pakistanit.

Tre shtetasit pakistanezë janë trajtuar si viktima të rastit dhe ndaj tyre po zbatohen procedurat e parapara me Ligjin për të Huajt.

Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Rasti është duke u hetuar nga autoritetet kompetente. /Telegrafi/

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