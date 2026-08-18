Bashkëjetonte me 16-vjeçaren, policia e Gjakovës nis hetimet
Një rast i dyshuar i bashkësisë jashtëmartesore me person nën moshën 16 vjeç është raportuar në Gjakovë.
Sipas Policisë, më 17 gusht 2026, në stacionin policor është paraqitur një person i dyshuar, së bashku me një vajzë 16-vjeçare, me të cilën, sipas raportimit, ka qenë duke bashkëjetuar prej disa muajsh.
Pas konsultimit me prokurorin, rasti është iniciuar dhe do të trajtohet më tej nga njësitë e Hetimeve Rajonale.
Policia nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me rastin. /Telegrafi/
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