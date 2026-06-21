Arrestohet John Alite që dikur punoi me familjen mafioze Gotti
Një anëtar i këshillit të New Jersey-t, i cili më parë pranoi disa vrasje si zbatues i mafias, u arrestua për zhvatje mes akuzave të tjera të premten.
John Alite, 63 vjeç, një këshilltar në Englishtown, NJ, u akuzua të premten për akuza të shumta për zhvatje, sjellje të pahijshme të korporatave dhe akuza të tjera, tha Prokurori i Përgjithshëm i New Jersey-t në një njoftim për shtyp.
Zyrtarët pretendojnë se Alite dha kredi jashtë normës maksimale ligjore dhe më pas i kërcënoi debitorët me akte të dhunshme nëse nuk dorëzonin paratë dhe pronën, transmeton Telegrafi.
Prokurorët pretendojnë se Alite përdori gjithashtu biznesin e tij, Straightened-Out Entertainment, Inc., për të promovuar skemën.
"Këto arrestime janë rezultat i një pune rigoroze hetimore dhe bashkëpunimit të fortë midis Divizionit të Drejtësisë Penale dhe Policisë së Shtetit të New Jersey-t, të cilët punojnë pa u lodhur çdo ditë në ndjekje të drejtësisë", tha Prokurorja e Përgjithshme, Jennifer Davenport.
"Zyra jonë është e përkushtuar për të siguruar që të gjitha bizneset të sillen në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme. Sjellja e pretenduar në këtë rast ishte gjithçka tjetër, dhe ne do të punojmë për t'i mbajtur përgjegjës ata që mashtrojnë dhe vjedhin", theksoi ndër tjera.
Një shqiptaro-amerikan nga Queens, Alite ka pasur prej kohësh lidhje me krimin e organizuar, si drejtuesi kryesor i familjes famëkeqe kriminale Gotti dhe një anëtar i hershëm i familjes Gambino.
Në vitin 2015, ai foli në CBS News në një intervistë rreth vendimit të tij të mëparshëm për t'u larguar nga mafia. Ai pretendoi se kishte kryer 15 vrasje, kishte qëlluar 30 deri në 40 persona dhe kishte rrahur më shumë se njëqind të tjerë me shkopinj bejsbolli.
Ai përshkroi një vrasje të organizuar, duke thënë më pas: "Ndërsa ishim në bisedë, e qëllova dy ose tre herë në kokë, pastaj e pështyva. Nuk ishte asgjë, si të shkoja në një ndeshje bejsbolli, dola (më pas) për një hamburger me djathë, Coca-Cola dhe patate të skuqura".
Alite vuajti më shumë se 14 vjet burg në Shtetet e Bashkuara dhe Brazil, dhe pasi u lirua, ai i mohoi lidhjet e tij me mafian. Ai vazhdoi të lançonte një podcast të njohur të quajtur "Catch Me On The Run", ku zbuloi detaje rreth viteve të tij me mafian dhe ikjes nga federatat.
Ai shkroi ose u shfaq në shumë libra, si dhe në disa dokumentarë. Alite u emërua në këshill nga kryetari i bashkisë së Englishtown, Daniel Francisco, në maj 2025. Ai i tha Guardian se donte të kandidonte për të ndihmuar komunitetin pasi vajza e tij vdiq nga një mbidozë fentanili.
"Plus, unë nuk jam më kriminel. Unë jam në një mision për t'i bërë gjërat në mënyrën e duhur", tha ai në atë kohë. /Telegrafi/